Главная Новогодняя елка отправится на Софийскую площадь не раньше полуночи – организаторы

Главная Новогодняя елка Украины отправится из пригорода Киева, где она остановилась утром, к месту назначения - на Софийскую площадь не раньше полуночи.

Об этом сообщает организатор новогодних мероприятий в Киеве Folk Ukrainе в Facebook.

«У нас последний рывок на финишной прямой, но, к сожалению, наша пышная зеленая красавица стоит под Киевом без движения. На улицы столицы ее не пускает патрульная полиция. В Киеве сейчас огромное количество заторов, что затрудняет движение. Чтобы не создавать аварийную ситуацию, новогодняя елка тронется с места не ранее чем 23:59», - говорится в сообщении.

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Организаторы извинились за задержку и надеются «на лучшее расписание».

Как сообщал УНИАН, около 12.00 Центр организации и безопасности дорожного движения КП «Киевдорсервис» на странице в Facebook сообщил, что машина с елкой побывала с технической остановкой на площадке весоизмерительного комплекса на въезде в Киев и двинулась в центр столицы.

Утром Folk Ukrainе сообщал, что елку привезут на Софийскую площадь в 12.30.

Еще ранее планировалось, что главную новогоднюю елку Украины привезут в Киев из Ивано-Франковской вечером 4 декабря, но из-за сложных погодных условий и габаритов дерева транспортировка елки происходила медленнее, чем прогнозировали.

Главную новогоднюю елку страны срубили 2 декабря вблизи города Богородчаны Ивано-Франковской области. Ее высота составляет 28,5 метра, диаметр кроны достигает 7 метров. Главной новогодней елке более 90 лет. Она уже не росла и подлежала плановой вырубке.

Елку везут в столицу на тягаче КрАЗ. Из-за большого размера дерева полицейские потребовали, чтобы елку перевозили только в светлое время суток.

Первые новогодние локации в рамках культурно-художественного проекта «НеоРік на Софії», организатором которого является Folk Ukraine, откроются 16 декабря, и будут работать до 14 января 2018 года на Софийской и Михайловской площадях, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с ул. Аллы Тарасовой).