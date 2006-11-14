МВД: мотивы убийства директора Галимпэкс - финансовые

Основной версией, которая сейчас отрабатывается правоохранительными органами по факту убийства генерального директора львовского ООО “Галимпэкс” 54-летнего Богдана Дацко, является перераспределение акций предприятия и финансово-экономическая деятельность стеклозеркального завода.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН и.о. начальника ЦОС УМВДУ во Львовской области Денис ХАРЧУК.

Д.ХАРЧУК также проинформировал, что на данное время правоохранительные органы владеют информацией о том, что когда Б.Дацко на автомобиле “Мерседес” подъехал к проходной предприятия, к иномарке подошел неизвестный мужчина, который до этого неподалеку от проходной прятался от дождя под зонтом, и в упор несколько раз выстрелил в пассажира автомобиля, которым и был Б.Дацко. Водитель “Мерседеса” не пострадал.

По словам Д.ХАРЧУКА, киллер стрелял из пистолета, однако без соответствующей экспертизы марку оружия установить пока невозможно. Убийца не оставил оружие на месте убийства, не найдены там и отстрелянные гильзы.

“Среди случайных прохожих, которые в момент совершения преступления спешили на работу, оказалось несколько очевидцев этого зверского убийства. Сейчас они дают показания оперативникам. Надеемся, что будет составлен фоторобот убийцы”, - сказал Д.ХАРЧУК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На территорию предприятия работников СМИ не допускают - у журналистов пока нет возможности пообщаться с работниками предприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром во Львове было совершено убийство генерального директора ООО «Галимпэкс» - Львовский стеклозеркальный завод Б.Дацко.

Как известно, ООО «Галимпэкс» - Львовский стеклозеркальный завод занимает 35% европейского рынка елочных украшений.