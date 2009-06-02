900 шахтеров стоят под Верховной Радой

Работники трех арендных угледобывающих предприятий Донецкой области пикетируют сегодня Верховную Раду и Кабинет министров Украины с требованием обеспечить прием государственной компанией «Вугілля України» угля, который добывается шахтами, неподчиненными Министерству угольной промышленности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации профсоюзов Украины, также горняки намерены требовать предоставить предприятиям дополнительные квоты на отгрузку ГП “Вугілля України” твердого топлива.

В акции, которая началась в 9.30 возле здания Верховной Рады, принимают участие 900 горняков арендных предприятий АП «Шахтоуправление имени В.И. Чапаева», ЗАО «Шахта «Ждановская» и ООО «Шахта «Світанок».

Инициатором и организатором акции является Профсоюз работников угольной промышленности (ПРУП) Федерации профсоюзов Украины.

Как сообщил председатель ЦК ПРУП Федерации профсоюзов Украины Виктор ТУРМАНОВ, ежемесячно своевременно оплачивая налоги, каждая из этих шахт обеспечивает пополнение бюджета на сумму от 750 до 900 тыс. грн. По его словам, в то же время дискриминационная политика ГП «Угля Украины» в отношении шахт негосударственной формы собственности может повлечь за собой закрытие этих шахт и фактически оставить без работы свыше 4,5 тысяч шахтеров и их семей.

«Только чтобы выплатить заработную плату работающим, рассчитаться с коммунальными долгами, рассчитаться за аренду и провести налоговые платежи и обязательные отчисления ежемесячно необходимо реализовывать 60 тыс. добытого угля. Например, сегодня ГП «Вугілля України» принимает от Шахтоуправления имени В.И. Чапаева согласно действующей квоте только 2,5 тыс. тонн продукции. В результате денег от реализации продукции хватает только на оплату потребленной электроэнергии за месяц», - сказал он.

Шахтеры приехали в Киев сегодня утром на 22-х автобусах и намерены продолжать акцию до выполнения правительством их требований.

*** Профсоюз работников угольной промышленности входит в состав Федерации профсоюзов Украины. Объединяет около 500 тыс. лиц (88% работающих в отрасли): работников угледобывающих шахт, угольных разрезов, машиностроительных заводов, ремонтно-механических заводов, обогатительных фабрик, других организаций и учреждений. Имеет территориальные комитеты в 9 областях Украины: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Кировоградской, Киевской, Одесской и Харьковской.