Служащие Херсонской ОГА пойдут в поход через пустыню

Чиновники Херсонской облгосадминистрации в целях популяризации зеленого туризма пойдут в поход через пустыню «Олешковские пески» и спустятся по реке Ингулец на байдарках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Херсонской ОГА Борис СИЛЕНКОВ.

Таким образом он в очередной раз попытается привлечь внимание туристов к единственной в Европе пустыне «Олешковские пески», расположенной на территории Цюрупинского района Херсонской области. Поход запланирован на День независимости Украины 24 августа.

Кроме того, в сентябре 2009 года чиновники Херсонской облгосадминистрации планируют провести показательный спуск на байдарках по притоку Днепра реке Ингулец для привлечения внимания к экологическому состоянию этой реки, которую загрязняют предприятия Кривого Рога.

Справка УНИАН. 20 августа 2008 г. состоялся первый пеший поход чиновников Херсонской ОГА в Олешковские пески. Участники похода во главе с губернатором Б.СИЛЕНКОВЫМ и мэром Херсона Владимиром САЛЬДО прошли по пескам 5 км.