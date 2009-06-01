СБУ задержала организаторов канала наркотиков из Молдовы

В Одесской области в ходе спецоперации СБУ с привлечением бойцов «Альфы» задержаны члены преступной группы, которые наладили канал ввоза наркотиков из Молдовы и распространения на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, двое организаторов канала и курьер задержаны и помещены в изолятор временного содержания Одессы. В ходе обыска жилых и служебных помещений сотрудники СБУ выявили и изъяли уже подготовленные к сбыту 4 кг канабиса, 50 г раствора опия и большое количество таблеток «трамадола».

28 мая органами прокуратуры по материалам СБУ в отношении участников группировки возбуждено уголовное дело.