СБУ задержала организаторов канала наркотиков из Молдовы
21:27, 01 июня 2009Общество
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Сообщение из Одессы
В Одесской области в ходе спецоперации СБУ с привлечением бойцов «Альфы» задержаны члены преступной группы, которые наладили канал ввоза наркотиков из Молдовы и распространения на территории Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, двое организаторов канала и курьер задержаны и помещены в изолятор временного содержания Одессы. В ходе обыска жилых и служебных помещений сотрудники СБУ выявили и изъяли уже подготовленные к сбыту 4 кг канабиса, 50 г раствора опия и большое количество таблеток «трамадола».
28 мая органами прокуратуры по материалам СБУ в отношении участников группировки возбуждено уголовное дело.
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