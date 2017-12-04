Минобороны придумало схему замены мяса на молоко в пайках бойцов АТО - СМИ

Министерство обороны предлагает внести изменения в утверждении норм продуктов питания военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

Соответствующий проект постановления Кабмина министерство внесло на рассмотрение правительственного комитета 30 ноября, передают "Наші гроші".

В проекте постановления Минобороны предлагает разрешить ему, МВД и СБУ проводить замену одних продуктов другими в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности продуктов.

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Действие постановления планируют распространить на военных, которые принимают участие в международных учениях, в том числе во время инструктажа иностранных специалистов, а также в пунктах постоянной дислокации, в учебных центрах, на полигонах и на территории проведения антитеррористической операции.

В заключении правительственных экспертов за подписью директора Департамента по вопросам безопасности Павла Прыгунова, инициативы Минобороны назвали "недостаточно действенными" и такими, которые могут привести к снижению калорийности и сбалансированности норм питания.

Эксперты указали, что в раздел №1 правительственного постановления №426 от 29 марта 2002 года, который Минобороны хочет распространить на ВСУ, "специальная замена" предназначена для экипажей судов и кораблей, которые несут службу за пределами Украины, а также для экипажей подводных лодок. Эти нормы разработаны с учетом специфики военно-морского флота.

Правительственные эксперты указали, что упомянутая специальная замена предполагает замену мяса первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) на "молоко сухое, сухую простоквашу и кисломолочные продукты" в соотношения 1:0,7. Но такая замена не предусмотрена нормами, которые действуют в ВСУ. Эксперты указывают, что применение такой замены может подорвать моральный дух в армии и создать социальную напряженность среди личного состава, особенно в зоне проведения АТО, и повлиять на калорийность питания.

Также эксперты считают, что "некоторые положения проекта недостаточны для понимания и неясно изложены, допускают двойное прочтение".

Эксперты посоветовали для улучшения питания участников учений с иностранцами разработать отдельную специальную замену для этой категории военнослужащих. Правительственному комитету было предложено после рассмотрения вернуть проект постановления на доработку Минобороны.

При согласовании позиций ни одно министерство не выдвинуло замечаний к инициативам Минобороны.

Как сообщал УНИАН, еще 5 воинских частей в Украине от 1 сентября перешли на новую систему питания.