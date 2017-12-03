На Харьковщине жители блокировали трассу из-за отсутствия отопления в домах (фоторепортаж)

Местные жители перекрывали трассу Харьков-Симферополь, устроив акцию протеста из-за отсутствия теплоснабжения в жилых домах.

Об этом сообщается на сайте пресс-центра ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Сегодня в 12:10 в поселке Покотиловка около 50 граждан перекрыли движение автодороги "Харьков-Симферополь". Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции Харьковского отдела полиции. Установлено, что местные жители перекрыли дорогу в знак протеста из-за отсутствия теплоснабжения в жилых домах", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что сейчас движение на трассе восстановлено, а нарушений в течение акции не зафиксировано.