В Одессе задержали псевдоминера международного аэропорта

В Одессе сегодня правоохранители задержали юношу, совершившего ложное сообщение о минировании международного аэропорта.

Читайте такжеАэропорт Одессы эвакуировали из-за ложного сообщения о минированииОб этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Поздно вечером 29 ноября на спецлинию «102» поступило сообщение о минировании международного аэропорта «Одесса». Звонивший требовал $4 млн за то, чтобы взрывное устройство не сработало», - отметили в отделе.

После обследования аэровокзального комплекса и прилегающей территории специалистами никаких взрывоопасных предметов выявлено не было.

Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 18-летний парень. «В качестве вещественного доказательства по делу был изъят мобильный телефон, с которого подозреваемый совершил звонок, а потом его продал. Свой поступок минер-неудачник не отрицает и объясняет тем, что находился под действием наркотиков», - уточнили в полиции.

Сейчас досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности"), продолжается. Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.