Актеры и режиссеры отмечают 90-летие Одесской киностудии

На Одесской киностудии художественных фильмов проходит фестиваль «25-й час», посвященный 90-летию киностудии и 50-летию Одесского отделения Союза кинематографистов Украины.

Как передает кореспондент УНИАН, на юбилейном заседании первый заместитель городского председателя Одессы Татьяна ФИДИРКО поздравила кинематографистов с праздником, вручила награды от имени горсовета и заявила, что «горсовет заинтересован в том, чтобы «старейшая в Украине киностудия, ее имущественный комплекс и земля использовались исключительно по своему прямому назначению – иных решений городские власти не одобрят».

В рамках праздника в павильонах киностудии демонстрируются кинофильмы, выставки живописи, театральные представления, показы мод, в которых принимают участие руководство области и города, режиссеры, актеры, представители театральной общественности Одессы.