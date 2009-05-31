С 1 июня в Артеке - "Праздник, что в сердце навек"

1 июня в Международном детском центре "Артек" начинается очередная тематическая смена "Праздник, что в сердце навек".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

В постановлении сказано, что в этот раз в Крым приехали отдыхать 3550 мальчиков и девочек почти из 10 стран. Из них 3011 – это дети льготных категорий со всех областей Украины. Среди них дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети работников органов внутренних дел, военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей, дети погибших шахтеров и журналистов, талантливые и одаренные дети; дети, пострадавшие от техногенных катастроф, аварий, стихийного бедствия, а также победители всеукраинских, международных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиад.

В отличие от предыдущей смены, которая стала настоящим спортивным праздником, в этот раз девочки и мальчики будут заниматься творчеством.

В частности, 9 июня, в Международный день друзей, дети примут участие в конкурсе рисунков "Детство. Артек. Мир. Родина." В этот же день состоится конкурс песен и стихотворений о дружбе "Вот, что значит настоящий верный друг".

10 и 11 июня в "Артеке" пройдет праздник украинской культуры. В программе праздника - интеллектуальная игра "Игры патриотов", народные украинские игры "Казацкие забавы", вечер украинской песни "Наш язык соловьиный, пой громче, Украина!"

12 июня украинские артековцы поздравят своих юных российских друзей с национальным праздником их страны – Днем России. В детских лагерях, где будут отдыхать российские дети, пройдут торжественные церемонии. Днем дети примут участие в играй-городе "Игры народов России", а вечером состоится песенный праздник "Пою мое Отечество".

Раз в году, 16 июня, в «Артеке» особый день – День рождения центра, которому в этом году исполняется 84 года. В этот день артековцы разных поколений соберутся во дворце «Суук-су» на традиционный фестиваль артековской песни «Когда поет «Артек». Прозвучат песни разных лет, которые юные артековцы споют вместе с вожатыми и ветеранами «Артека». Вечером все соберутся на самой большой площади возле лагерного костра на шоу-программу «Виват, Артек».

Кроме того, ярким событием для отдыхающих детей станет VI Всеукраинский конкурс-фестиваль “Таланты многодетной семьи”, который будет проходить с 6 по 18 июня. Цель проекта – возрождение и популяризация народных традиций и, в частности, традиций многодетной украинской семьи, привлечение внимания общественности и властных структур к проблемам многодетной семьи. На конкурс-фестиваль приедут свыше 600 талантливых детей от 7 до 16 лет из многодетных семей со всех уголков Украины, которые получили бесплатные путевки на полную смену в "Артеке". Они будут соревноваться в конкурсных номинациях: музыкальное исполнение (вокальный и инструментальный жанры), патриотическая песня, художественное (авторское чтение), хореография, прикладное искусство.

Еще одним незабываемым праздником музыки и радости для артековцев станет финал национального отборочного конкурса на право участия в "Детском Евровидении-2009" (состоится в Киеве 21 ноября). В национальном финале, который будет проходить 14 июня в "Артеке", будут выступать 32 участника в возрасте от 10 до 15 лет со всех уголков Украины.

*** На протяжении 2008 года МДЦ "Артек" принял на отдых около 12 тыс. детей, в том числе 3336 по путевкам. В этом году запланировано принять на отдых и оздоровление свыше 26 тыс. детей.

В 2008 году на закупку путевок для оздоровления детей в МДЦ "Артек" и УДЦ "Молодая гвардия" из государственного бюджета было выделено около 30 млн. грн. В 2009 году государственным бюджетом запланировано провести закупку 90% путевок на общую сумму 93 млн. грн.

По оперативным данным из регионов Украины, в текущем году планируется оздоровить свыше 2,5 млн. детей.