Летом в Крыму увеличится количество нарядов милиции – ежедневно охранять порядок будут 1190 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

«В курортный сезон в Крыму плотность населения и интенсивность движения возрастают в разы. Естественно, криминальный элемент, в том числе и «гастролеры», пытаются максимально воспользоваться вальяжностью отдыхающих», - отметили в милиции.

Традиционно в летний период в Крым из других регионов будут привлечены военнослужащие Внутренних войск МВД Украины. Они помогут обеспечить общественный порядок в курортной зоне полуострова.