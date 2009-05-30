Со скалы на мысе Фиолент сорвались двое туристов

В Севастополе со скалы сорвались двое туристов, один из которых погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 29 мая в Гагаринском районе Севастополя, на мысе Фиолент, во время спуска к морю с 15-метрового склона сорвались двое мужчин, один из которых во время падения получил смертельные травмы.

На место события оперативно прибыли 7 работников дислоцированной в городе поисково-спасательной группы МЧС, которые с использованием альпинистского снаряжения подняли пострадавшего и погибшего наверх.

Тело было передано работникам милиции, а травмированному спасатели МЧС оказали неотложную медицинскую помощь.