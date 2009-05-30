В Киеве при проведении операции "Повiя" погиб милиционер

В Киеве во время выполнения служебного задания в результате дорожно-транспортного происшествия погиб старший лейтенант милиции, сотрудник Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Соломенского райотдела милиции Евгений Невечеря.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в столице, в рамках проведения операции "Повiя" 28 мая старший лейтенант милиции документировал незаконную деятельность сутенерши, которая обеспечивала работу как минимум двух "квартир".

Милиция должна была задержать сутенершу, которая в 2005 году уже привлекалась к ответственности за сводничество, во время передачи денег от одной из проституток, однако эта женщина заподозрила неладное. Когда она пыталась скрыться на автомобиле, старший лейтенант Е.Невечеря начал ее преследовать. Машина сутенерши неожиданно свернула вправо, подрезала милицейскую машину, которая перевернулась. В результате погиб сотрудник милиции.

Как отметили в ЦОС, трагедия произошла 28 мая.