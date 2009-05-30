День Киева начался с велопробега по Крещатику

Празднование Дня столицы и Дня города в Киеве началось с велопробега по Крещатику.

Как передает корреспондент УНИАН, в всеукраинском соревновании - Открытый чемпионат Украины - принимают участие более ста спортсменов.

Центральная улица Киева - Крещатик - перекрыта для движения автотранспорта.

Всего спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 61 км (17 кругов).

Кроме того, сегодня в Киеве пройдет ряд культурно-развлекательных мероприятий.

Так, в 10.00 во дворе УЦНК «Музей Ивана Гончара» открылась выставка-ярмарка украинского народного искусства.

В 11.00 в Киевском зоопарке состоится финал игры «Зооквест». На протяжении учебного года в игре приняли участие 9042 школьников, которые объединены в 1226 команд из 506 школ.

В 12.00 в Киевском академическом театре оперетты пройдет VII-й открытый чемпионат столицы по современным танцам на Кубок Киевского городского председателя, организованный Ассоциацией современного и эстрадного танца Украины и Фондом Дарии Бернадской «Универсальный артист».

В 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха, возле арки "Дружбы народов" Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций проведет Фестиваль команд веселых и находчивых юных пожарников "Як тебе не спалити, Києве мій?".

В 13.00 галерее «Лавра» при участии мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО состоится открытие Фестиваля культуры «I Love Kiev». Также мер Киева примет участие в награждении победителей фотоконкурса «Киев глазами киевлян».

В 16.00 на Оболонской набережной состоится открытие выставки песчаных скульптур. На экспозиции постоянно будут находиться от 10 скульптур, 5 из которых посвящены Дню Киева – из песка будут созданы копии Золотых Ворот, памятника Архангелу Михаилу, Кию, Щеку и Хориву.

В воскресенье, 31 мая, в 10.00 на Майдане Незалежности стартует 17-й «Пробег под каштанами».

В 11.00 в Киевском зоопарке состоятся мероприятия, посвященные Дню Киева и Международному дню защиты детей.

В 12.00 на открытой эстраде Мариинского парка начнется заключительный концерт Международного конкурса-фестиваля искусств детей и молодежи «Арт Премиум-2009».

Завершится празднование Дня Киева праздничным концертом в 17.00 на Майдане Незалежности. Участники концерта Маша ФОКИНА, Анжелика РУДНИЦКАЯ, группа «Горячий шоколад», Ольга ПОЛЯКОВА, Кише и др. Хедлайнерами концерта станут певица Lama и группа «Друга ріка». Ведущие концерта - Андрей БАБКИН и Виолетта ТРИКОВА.