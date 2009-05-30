В пикетировании Кабмина будут участвовать около тысячи горняков

Пикетирование Кабинета министров Украины работниками арендных угледобывающих предприятий Донецкой области начнется в Киеве утром 2 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центрального комитета профсоюза работников угольной промышленности Украины (ПРУП), в акции протеста будут участвовать около одной тысячи работников трех предприятий - АП «Шахтоуправление им. В. Чапаева», ЗАО «Шахта «Ждановская» и ООО «Шахта «Рассвет».

«Горняки данных предприятий приедут лично потребовать от правительства заставить монополиста угольного рынка - ГП «Уголь Украины» - выполнять свои обязательства в соответствии с заключенными договорами и возобновить прием угля, добытого шахтами, не подчиненными Минуглепрому», - подчеркнули в пресс-службе.

Горняки также будут требовать предоставить предприятиям дополнительные квоты, не урезая квот шахт отраслевого министерства, на отгрузку твердого топлива в ГП «Уголь Украины».

В ПРУП указали, что протестующие намерены не снимать «осаду» Кабмина в течение трех дней, но если их требование не будет выполнено за эти дни, готовы стоять «хоть все лето». Шахтеры будут добиваться встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, чтобы «лично рассказать о своих проблемах, так как на письменные обращения, коллективные письма и телеграммы нет никакой реакции», констатировали в ПРУП.

В пресс-службе также проинформировали, что 28 мая первый заместитель министра угольной промышленности Сергей ОФИЦЕРОВ сообщил руководству ПРУП, что на заседании Совета оптового рынка угольной продукции принято решение о выделении квот на отгрузку твердого топлива в ГП «Уголь Украины», добытого на АП «Шахтоуправление им. В. Чапаева». Согласно данному решению, ГП «Уголь Украины» готово приобрести по 2,5 – 2,7 тыс. тонн угля «чапаевцев» ежемесячно, но действовать данная квота будет только в мае и июне т.г.

Однако, по мнению председателя ПРУП, народного депутата от Партии регионов Виктора ТУРМАНОВА, суммы, вырученной от продажи 2,5 тыс. тонн угля шахтоуправлению им. В. Чапаева хватит только на оплату потребленной электроэнергии за один месяц.

«Шахтам «Ждановская», «Рассвет» и ш/у им. В. Чапаева, чтобы только выплатить зарплату, рассчитаться с коммунальными долгами, оплатить аренду и произвести налоговые платежи и обязательные отчисления ежемесячно необходимо реализовывать 60 тыс. тонн добытого угля», - подчеркнул В.ТУРМАНОВ.

Кроме того, в связи с такой критической обстановкой в стране с реализацией угля В.ТУРМАНОВ высказал убежденность, что решение правительства распродать украинские шахты приведет к полному уничтожению отечественного углепрома».

«Если сегодня угледобывающие предприятия, которые находятся в госсобственности, взятой в аренду трудовыми коллективами, не могут реализовать уголь, то после продажи шахт в частную собственность даже «виртуальный» государственный рынок угля для них будет закрыт», - заключил В.ТУРМАНОВ.