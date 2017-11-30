Зеленский заявил о закрытии проекта "Сваты" - СМИ

Студия "Квартал 95" прекращает работу над телесериалом "Сваты", трансляция которого накануне была запрещена Нацсоветом.

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил украинский шоумен Владимир Зеленский.

"Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – заявил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 29 ноября Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все сезоны сериала «Сваты», снятого с участием российского актера Федора Добронравова, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

22 ноября стало известно, что СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года российскому актеру Добронравову. "Сотрудники спецслужбы задокументировали, что россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности поддерживал аннексию Крыма Россией. Правоохранители также зафиксировали многочисленные посещения Добронравовым временно аннексированного полуострова с нарушением порядка, установленного законом Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", - говорилось в сообщении.

28 ноября Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства.