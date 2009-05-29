В Украине до 50 тыс. нелегальных игорных заведений

На сегодня в Украине действует до 50 тыс. нелегальных игорных заведений. Об этом сегодня во время круглого стола в УНИАН сообщил депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН со ссылкой на неофициальные источники в органах Министерства внутренних дел.

По мнению депутата, Украина от запрета игорного бизнеса формирует позитивный имидж в мире, поскольку борется с таким явлением, как игромания.

В то же время торговый атташе посольства Литовской Республики в Украине Кастусис МАСАЛЬСКИС уверен, что от действия такого запрета Украина потеряет иностранных инвесторов, и таким образом сформирует негативный имидж в мире.

По мнению К МАСАЛЬСКИСА, для бизнеса необходимо хотя бы утвердить переходной период.

Как сообщал УНИАН, 7 мая т.г. в одном из залов игровых автоматов Днепропетровска произошел взрыв, погибли 9 человек, 11 получили ранения разной степени тяжести.

15 мая Верховная Рада Украины 340 голосами приняла Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине». На сегодня закон находится на рассмотрении Президента Украины.