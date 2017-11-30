Охота на призрачных украинских шпионов продолжается: росСМИ сообщили о задержании "Сержа"
Российские СМИ утверждают, что задержанный "работал на СБУ".
В российском Тольятти задержали работника судоремонтного завода, по словам пропагандистов, "завербованного СБУ для сбора сведений о предприятии".
Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Самарской области.
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"Во время допроса Сергей Сотников признался, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать СБУ. Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним "Серж", - утверждают в стране-агрессоре.
Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.
В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.
12 октября стало известно, что ФСБ РФ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.
В конце октября двух украинских пограничников, похищенных на границе с РФ в Сумской области, доставили в Москву, в СИЗО "Лефортово".