Исчезновение украинцев в РФ: телефоны парней до сих пор включены, но на звонки никто не отвечает

Мать Александра Бабинца, который вместе с приятелем Сергеем исчезли в РФ, перечислила на карточку сына деньги перед тем, как связь с ним оборвалась, пишет ТСН.

По словам женщины, она перечислила средства 4 октября, а на следующий день они были сняты с карты в Грузии.

7 октября маме Александра поступило последнее сообщение: "Под Ростовом. Едем в Белгород. Пешком".

Отмечается, что Viber на момент написания обращения в посольство (20 октября), показывал, что телефон Сергея последний раз находился в сети 13 октября. "До этого времени этот телефон в роуминге, но дозвониться я не могу", - добавила мама.

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Также известно, что телефоны обоих парней до сих пор включены, однако все звонки сбрасываются.

Издание сообщает, что сейчас до сих пор не удалось связаться с родственниками второго пропавшего парня Сергея Велева. Его брат Иван не отвечает на звонки, установив автоответчик.

Как сообщал УНИАН ранее, в России, возле Ростова-на-Дону пропали двое украинцев, которые путешествовали автостопом в Грузию и обратно.

Один из парней - 25-летний Александр Бабинец родом из Днепропетровска. Последний год он работал в Одессе продавцом, где у него и возникла идея поехать в Грузию.

Мать пропавшего Александра обратилась в местную полицию и в посольство Украины в России.

Следователь Виктория Данова, которая ведет дело, сообщила, что сейчас они ожидают копию заграничного паспорта Александра из райотдела ГМС. Следовательно, они смогут подать человека в международный розыск. По словам следственной, можно быстро установить, где человек пересекала границу. А дальше информация уже передается всем участкам той страны, где находился человек, и правоохранители проверяют данные пропавшего. Дальнейшие сроки будут зависеть от того, как будут работать правоохранительные органы России.