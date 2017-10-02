В оккупированном Крыму отменили приговор украинскому политзаключенному Балуху

Верховный суд оккупированного Крыма отменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху, приговоренному к 3,7 годам колонии, и отправил дело на повторное расследование.

Читайте такжеВ Крыму против украинского политзаключенного Балуха открыли новое уголовное делоОб этом сообщил на странице в соцсети активист Украинского культурного центра в Крыму Михаил Батрак.

"Только что верховный суд Крыма отменил приговор Владимиру Балуху и отправил дело на новое расследование", - написал он.

По словам адвоката Ольги Динзе, ее подзащитному пока оставили меру пресечения в виде содержания под стражей, однако защита будет ходатайствовать об ее отмене.

"Причина отмены приговора в том, что судьей было необоснованно рассмотрено заявление о ее отводе, потому что у нее была очевидная заинтересованность в рассмотрении этого уголовного дела", - пояснила Динзе.

Также она рассказала, что поведение судьи назвали серьезным нарушением уголовно-процессуального законодательства и вернули уголовное дело в суд первой инстанции для рассмотрения в другом составе.

Как сообщал УНИАН, так называемый "Раздольненский суд" 4 августа 2017 года вынес приговор Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб.

ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Активиста обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал. Защита заявила, что дело против украинца сфабриковано и его приговор будет обжалован.