ЕБРР хочет вложить в Украину 1 млрд. евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует увеличить в этом году инвестиции в Украину на 15% – до 1 млрд. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня старший банкир представительства ЕБРР в Украине Анна ТОКАРЗ во время инвестиционного форума, организованного в Киеве группой Raiffeisen.

По ее словам, данное решение является «скорее политическим, чем экономическим».

По информации А.ТОКАРЗ, половина из выделяемой суммы пойдет на поддержку финансового сектора, а также на проекты по развитию инфраструктуры, сельского хозяйства, сектора недвижимости. Еще около 20% средств будет направлено на участие в частном капитале.

А.ТОКАРЗ отметила, что на сегодняшний день Украине уже выделено или принято решение о выделении средств в этом году на сумму в 160 млн. евро.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 марта 2009 года он заключил обязательств на сумму 4,4 млрд. евро через 173 проекта.