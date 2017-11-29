Заседание суда в деле отравления собак сорвалось из-за протеста зоозащитников (видео)

Заседание суда в деле отравления собак сорвалось из-за протеста зоозащитников. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В Шевченковском суде Киева слушалось дело Александра Короля. Его подозревают в отравлении собак в Ботсаду Фомина. Вроде бы экспертиза обнаружила на его руках яд. Погибли от трех до семи собак.

Инцидент произошел два года назад, до принятия изменений в Уголовный кодекс. Максимум, что ему грозит – 6 месяцев за решеткой.