Заседание суда в деле отравления собак сорвалось из-за протеста зоозащитников (видео)
02:27, 29 ноября 2017Общество
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В Шевченковском суде Киева слушалось дело Александра Короля. Его подозревают в отравлении собак в Ботсаду Фомина.
Заседание суда в деле отравления собак сорвалось из-за протеста зоозащитников
Заседание суда в деле отравления собак сорвалось из-за протеста зоозащитников. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В Шевченковском суде Киева слушалось дело Александра Короля. Его подозревают в отравлении собак в Ботсаду Фомина. Вроде бы экспертиза обнаружила на его руках яд. Погибли от трех до семи собак.
Инцидент произошел два года назад, до принятия изменений в Уголовный кодекс. Максимум, что ему грозит – 6 месяцев за решеткой.
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