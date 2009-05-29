S&P подтвердил кредитные рейтинги банка «Надра»: выборочный дефолт

Рейтинговая служба Standard & Poor`s подтвердила долгосрочные кредитные рейтинги банка «Надра» на уровне «SD» (выборочный дефолт).

Как отмечается в сообщении российского представительства агентства, рейтинги банка «Надра» были понижены с «СС» до «SD» 2 марта 2009 года, после того как банк пропустил процентные платежи по ряду депозитов и выплаты по некоторым кредитным письмам.

В соответствии с определением Standard & Poor`s, выборочный дефолт означает, что «заемщик не выполняет обязательства выборочно, то есть по данному долговому обязательству при продолжении своевременных и полных выплат по другим долговым обязательствам».

Вслед за подтверждением рейтингов они были отозваны по запросу клиента. В результате отзыва банк «Надра» более не является предметом мониторинга Standard & Poor`s.

Напомним, с 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация Нацбанка Украины.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Убыток банка «Надра» за первый квартал 2009 года составил 0,558 млрд. грн.

Активы банка на 31 марта 2009 года составили 28,074 млрд. грн., обязательства – 26,793 млрд. грн., собственный капитал – 1,281 млрд. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

По данным банка, на 1 марта 2009 года его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.