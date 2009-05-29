Янукович: Партия регионов готова перейти к любым действиям

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности блокирования трибуны Верховной Рады фракцией Партии регионов на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в понедельник, 1 июня руководство партии будет обсуждать дальнейшие действия и реакцию на невыполнение правительством и коалицией своих обязательств. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что фракция Партии регионов готова будет перейти «к любым действиям, которые заставят коалицию и власть сказать украинскому народу правду: что будет с экономикой, что будет с бюджетом, чего можно ждать».

Он заявил, что фракция Партии регионов не будет поддерживать ни в коем случае законопроекты, которые касаются увеличения налогов.