Украина, Россия и Казахстан должны прекратить борьбу на рынке зерна

Украина, Россия и Казахстан могут занять 25% мирового рынка зерна при создании зернового пула. Такое мнение высказал статс-секретарь, заместитель главы Минсельхоза РФ Александр ПЕТРИКОВ в ходе видеомоста Украина-Россия.

По его словам, в ходе Всемирного зернового форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-7 июня, планируется рассмотреть вопрос создания объединенного зернового союза между Украиной, Россией и Казахстаном.

«Мы оцениваем, что эти три страны могут контролировать до 25% мирового зернового рынка", - сказал он, добавив, что это прогноз на перспективу 10-15 лет. При этом А.ПЕТРИКОВ затруднился назвать, каковы будут доли каждой из стран отдельно.

По его мнению, создание союза важно для всех трех стран, поскольку на сегодня основная проблема причерноморского зернового пула в том, что страны борются друг с другом, поэтому проигрывают конкурентную борьбу с другими странами.

По мнению председателя Государственной инспекции сельскохозяйственной продукции Украины Василия МЕЛЬНИКА, объединение усилий и согласованность действий позволят выиграть всем странам-участницам союза. Он добавил, что странам главное разработать общие правила игры.

Напомним, речь о создании зернового пула между Украиной, Россией и Казахстаном идет с 2007 года.