Путин: Газпром заплатил Белоруссии вперед на три квартала

"Газпром" проплатил за три квартала вперед транзит газа через территорию Белоруссии, заявил глава правительства РФ Владимир Путин.

"Политика сближения будет продолжена. В сфере энергетики белорусская сторона пользуется особым отношением с российскими партнерами в целом низкими ценами в СНГ на энергоносители", - сказал премьер. При этом он отметил, что по просьбе Лукашенко "Газпром" "пошел на дополнительные меры поддержки и заплатил за три квартала деньги за транзит вперед".

По его словам, было принято решение о том, что Белоруссия будет скупать газ по усредненной за год цене.

РИА "Новости"