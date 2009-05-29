Путин: Газпром заплатил Белоруссии вперед на три квартала
03:11, 29 мая 2009Общество
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"Политика сближения будет продолжена"
"Газпром" проплатил за три квартала вперед транзит газа через территорию Белоруссии, заявил глава правительства РФ Владимир Путин.
"Политика сближения будет продолжена. В сфере энергетики белорусская сторона пользуется особым отношением с российскими партнерами в целом низкими ценами в СНГ на энергоносители", - сказал премьер. При этом он отметил, что по просьбе Лукашенко "Газпром" "пошел на дополнительные меры поддержки и заплатил за три квартала деньги за транзит вперед".
По его словам, было принято решение о том, что Белоруссия будет скупать газ по усредненной за год цене.
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