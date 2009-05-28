Ющенко проведет совещание по Евро-2012

В пятницу, 29 мая, в 10.30 в Секретариате Президента Украины под председательством главы государства Виктора ЮЩЕНКО начнется совещание по поводу состояния подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на совещание приглашены председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, руководитель фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА, глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, заместители главы президентского Секретариата Юрий БОГУЦКИЙ и Андрей ГОНЧАРУК.

С 27 мая Президент начал ряд встреч, во время которых с каждым принимающим Евро-2012 городом будет проведена отдельная консультация по неотложным вопросам подготовки к чемпионату.

В частности, 27 мая глава государства провел встречу с главой Харьковской областной государственной администрации Арсением АВАКОВЫМ и харьковским городским председателем Михаилом ДОБКИНЫМ.

Сегодня В.ЮЩЕНКО осуществил рабочую поездку во Львовскую область, где провел совещание в штабе строительства львовского стадиона, в котором приняли участие вице-премьер-министр И.ВАСЮНИК, председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ, заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ, председатель Львовского облсовета Мирослав СЕНИК, львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ и другие.