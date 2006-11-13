Киев проиграл Стамбулу звание культурной столицы Европы

Совет Европы утвердил Стамбул в качестве "культурной столицы Европы-2010", сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

Выбор жюри Еврокомиссии на Стамбул пал еще в апреле этого года, когда он обошел в состязании столицу Украины Киев, однако его предстояло утвердить Совету Европы.

На проведение концертов, выставок и других культурных мероприятий, которые будут проводиться в Стамбуле в 2010 году, Евросоюз выделит отдельный грант.

Стамбул станет последней "культурной столицей Европы" среди стран, не входящих в Европейский союз, если к тому времени Турция не будет принята в эту организацию. Ранее ЕС решил, что после 2010 года лишь города стран-членов Евросоюза могут претендовать на звание "культурной столицы" континента.

Как сообщал УНИАН, официальную заявку на участие в конкурсе „Европейская культурная столица - 2010” Киев передал Еврокомиссии в начале декабря прошлого года. В конце февраля столица Украины прошла первый этап номинации на данный титул.

11 апреля независимая экспертная комиссия в Брюсселе обнародовала предварительное заключение о присвоении звания “Европейская культура столица-2010”: на данном этапе лучшим был признан проект Стамбула, являющегося конкурентом Киева. Но, по объяснению начальника Главного управления культуры и искусств Киевской городской государственной администрации Александра БЫСТРУШКИНА, заключение экспертного жюри по проекту “Европейская культурная столица-2010” является предварительным и не окончательным, а потому не может расцениваться как проигрыш Киева в соревновании со Стамбулом.

По его информации, окончательное решение по поводу присвоения звания “Европейская культурная столица-2010” будет вынесено в ноябре текущего года. И до этого времени Киев будет продолжать участие в соревновании за это почетное звание.