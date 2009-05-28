Обманутые пайщики пикетировали штаб Черноморского флота

Около 50 человек, ставших жертвами невыполнения Строительным управлением ЧФ РФ договорных обязательств по введению в эксплуатацию коммерческого жилья в Севастополе, провели пикетирование штаба российского Черноморского флота, сообщает газета «Новый Севастополь». Обманутые пайщики требовали личной встречи с командующим ЧФ РФ вице-адмиралом Александром КЛЕЦКОВЫМ, его гарантий, что проблема «недостроя» будет сдвинута «с мертвой точки».

По словам пикетчиков, офицеры Строительного управления ЧФ РФ сообщили им, что вопрос достройки жилья обсуждался недавно в Москве, однако никаких конкретных решений принято не было. Как ожидается, сегодня группу пикетчиков примет один из руководителей ЧФ РФ. По предварительной информации, на встрече со стороны командования флота будет предлагаться следующий вариант решения проблемы: каждый пайщик внесет необходимую сумму своих средств из расчета 30 долларов США за один квадратный метр недостроенного военными строителями жилья. Такой подход расколол пикетчиков. Одни считают, что он приемлем, а другие убеждены, что Строительное управление ЧФ РФ должно сначала полностью выполнить обязательства по договорам, то есть достроить жилье, и лишь после этого можно будет вести речь о каких-то доплатах.

По информации газеты, история конфликта берет свое начало в 2007 году, когда Строительное управление ЧФ РФ, предварительно взяв оплату в валюте у без малого двух сотен людей, в указанный в договоре срок так и не сдало в эксплуатацию готовое жилье. Речь о четырех многоэтажных домах на улице Астана Кесаева, два из которых готовы на 95%, но требуют, так сказать, «финальных» вложений. Этот ─ «финальный» ─ фактор, по словам застройщиков двух почти готовых корпусов, и сдерживал их «боевой пыл» в течение двух последних лет. Но переговоры, которые месяц назад были подкреплены коллективным письмом-обращением к президенту Российской Федерации МЕДВЕДЕВУ, премьер-министру ПУТИНУ, министру обороны СЕРДЮКОВУ, по мнению обманутых севастопольцев, не принесли результата.

По заверениям разочарованных пайщиков, в случае дальнейшего уклонения российских военных строителей от взятых коммерческих обязательств, решение создавшейся ситуации перейдет в формат судебных разбирательств и более агрессивных акций протеста.

Подобные акции у штаба ЧФ РФ последние месяцы проводятся еженедельно. На прошлой неделе пикетчики вплотную подошли к воротам контрольно-пропускного пункта штаба ЧФ РФ и, просовывая руки через черные прутья, забросали внутреннюю территорию КПП копиями коммерческих договоров Строительного управления ЧФ РФ с инвесторами. Одновременно несколько активистов пайщиков прикрепили к воротам венки с надписями «Вера в Россию», «Вера в Черноморский флот». Организаторы пикета пояснили, что таким образом обманутые инвесторы «похоронили» былую веру в Россию и ее Черноморский флот.