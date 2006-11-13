София Коппола снимет лесбийский ответ ”Горбатой горе”

Известная певица и актриса Бейонс Ноулз и звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Эва Лонгориа сыграют в новом фильме Софии Копполы "Tipping the Velvet", основанном на романе Сары Уотерс, сообщается на сайте Hollywood.com.

Сюжет картины, действие которой будет происходить в конце XIX века, строится вокруг непростых взаимоотношений примы мюзик-холла и ее любовницы. "Это такой захватывающий роман. Красивая любовная история", - прокомментировала свое участие в проекте Лонгориа.

По мнению Ноулз, если уж публика хорошо приняла историю двух влюбленных ковбоев, рассказанную в "Горбатой горе", то роман о любви двух лесбиянок тем более достоин экранизации.

Напомним, что последней работой Копполы стал фильм "Мария Антуанетта", главную роль в котором исполнила Кирстен Данст.

Лента.ру