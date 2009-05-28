«Арселор Миттал Кривой Рог» перейдет на трехдневную рабочую неделю

Генеральный директор ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» Жан ЖУЭ без согласования с профсоюзным комитетом предприятия сегодня подписал приказ о переходе меткомбината на трехдневную рабочую неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель профкома АМКР Юрий БОБЧЕНКО сегодня в ходе совещания по вопросам сотрудничества Фонда государственного имущества Украины и Центрального комитета профсоюза металлургической горно-добывающей промышленности Украины.

По его словам, согласно приказу, весь дневной персонал меткомбината будет переведен на трехдневную рабочую неделю с 1 августа этого года.

Ю.БОБЧЕНКО убежден, что, подписав приказ, руководство меткомбината грубо нарушило условия коллективного договора.

В этой связи исполняющий обязанности ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО отметил, что Фонд немедленно отреагирует на «одностороннее нарушение нашего джентльменского соглашения с руководством предприятия».

Как сообщал УНИАН, 14 мая т.г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» подписали новую редакцию договора купли-продажи ОАО «Криворожсталь».

Данная редакция предусматривает изменение срока выполнения некоторых инвестобязательств, взятых на себя покупателем – компанией «Арселор Миттал». В частности, предусматривается уменьшение инвестиций, касающихся программы увеличения производственных мощностей, технического переоснащения и модернизации предприятия.

Кроме того, собственник предприятия согласился в полном объеме обеспечить выполнение всего блока социальных обязательств, предусмотренных договором, включая сохранение штатной численности, своевременную выплату заработной платы. Также, в соответствии с совместным решением трудового коллектива и собственника, срок действия социальных обязательств продлен до 2011 года включительно. (Ранее предусматривалось, что он окончится в 2010 году. - УНИАН)

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.