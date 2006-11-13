Янукович о вакансиях министров, Луценко и Нашей Украине

Завтра парламент будет определяться с кандидатурами на должности министров, которые освободятся после отставки представителей «Нашей Украины». Об этом в программе «Точка зрения» Первого национального телеканала заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

По словам премьера, такое решение было принято сегодня на координационном совете коалиции.

Отвечая на вопрос, может ли он назвать фамилии будущих министров, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Завтра утром они будут известны».

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Верховная Рада перенесла рассмотрение заявлений об отставке двух министров от “Нашей Украины” – Юрия ПОЛЯЧЕНКО и Юрия ПАВЛЕНКО. Как объяснил тогда премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, правительство не готово внести свои кандидатуры на эти должности.

Вместе с тем, 3 ноября премьер заявил, что не видит проблем в работе министра здравоохранения и министра по делам семьи, молодежи и спорта.

Сегодня лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО заявил, что 14 ноября Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос об отставке министра здравоохранения Ю.ПОЛЯЧЕНКО и министра по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО.

Луценко должен заниматься либо работой министра, либо политикой

Премьер-министр заявляет, что министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО должен заниматься либо работой министра, либо политикой. По словам В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ЛУЦЕНКО «слишком политизирует свою должность», и ему нужно дистанцироваться от политической жизни.

«Если он заявляет, что он оппонентам свою должность не отдаст, я понимаю, что это – незрелая политика должностного лица такого уровня», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что проведет с Ю.ЛУЦЕНКО отдельную беседу на этот счет и выдвинет ему требование: «Или он будет непосредственно заниматься работой как министр, и не будет заниматься политикой, – или пойдет заниматься политикой».

«Такое условие я обязательно дам», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября во время выступления на третьем съезде политической партии "Народный Союз Наша Украина" министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО призвал все демократические партии к объединению, и не исключил возможности возглавить это объединенное движение.

Решение съезда НСНУ инициировать отставку правительства «безответственно и неконструктивно»

Виктор ЯНУКОВИЧ называет решение съезда политической партии "Народный Союз Наша Украина" инициировать отставку правительства «безответственным и неконструктивным».

По словам премьера, если и дальше будет продолжаться обмен такими любезностями, то «мы должны будем очень жесткую занять позицию по отношению к тому времени, которое мы прошли, и которое по многим позициям отбросило страну назад».

«На каждое действие, нужно всегда помнить, что будет ответ», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября делегаты третьего съезда партии “Народный Союз Наша Украина” поручили своим народным депутатам инициировать рассмотрение в Верховной Раде резолюции о недоверии правительству, следствием чего будет его отставка.