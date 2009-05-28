В Интернете уже сидит более 2 миллионов украинцев

Количество абонентов Интернета в Украине в первом квартале т.г., по сравнению с 1 января 2009 г., увеличилось на 5,2%, и составило 2,005 млн. чел. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом число домашних абонентов Интернета за 1-й квартал т.г. составило 1,655 млн. чел, что на 8% больше, чем на 1 января 2009 года.