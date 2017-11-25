В Запорожье разбили бюст Сталина, установленный КПУ в 2010 году (фото)

Неизвестные лица похитили и разбили бюст Иосифа Сталина, установленный в Запорожье возле здания местного обкома Компартии Украины в 2010 году. Как передает Радио Свобода, остатки памятника принесли к мемориалу жертвам Голодомора 1932-1933 годов, где в 16 часов проходил митинг-реквием и возложение цветов ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине.

Читайте такжеВ Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годовФото разбитого бюста Сталина в соцсетях выложил ряд активистов «Национального корпуса». Впрочем, в самой организации не подтверждают причастность своих членов к похищению и разрушению бюста.

«Никто из наших представителей не заявляет о своей причастности к разрушению памятника Сталину, но позиция организации в том, что Сталин – тиран, который убивал миллионы украинцев и поэтому памятника такой персоне не должно в городе быть, в условиях войны особенно, это выглядит странно», – рассказала пресс-секретарь «Национального корпуса» в Запорожье Валентина Обухова.

В пресс-службе Национальной полиции области сообщили, что пока никаких обращений о повреждении бюста Сталина как частного имущества к ним не поступало.

После запрета КПУ бюст хранился в помещении бывшего обкома партии, что является частной собственностью.

В декабре 2011 года Жовтневый суд Запорожья приговорил группу тризубовцев условно к 2-3 годам ограничения свободы с испытательными сроками 1-2 года. Их признали виновными в повреждении имущества Запорожского обкома КПУ – бюста Сталина, установленного возле здания, которому 28 декабря 2010 года отпилили голову.

Через несколько дней, уже в новогоднюю ночь, эту скульптуру целиком уничтожили взрывом. И уже 7 ноября 2011 года коммунисты снова установили бюст советского вождя в специально сооруженной стеклянной пристройке к зданию обкома, назвав его «архитектурным элементом интерьера».