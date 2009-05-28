Кабмин утвердил финплан "Укрэнерго"

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план оператора национальной энергосистемы ГП «Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго со ссылкой на соответствующее решение, принятое на заседании правительства.

Финпланом НЭК «Укрэнерго», в частности, предусмотрена чистая прибыль по итогам 2008 года в размере 671,2 млн. грн.

Компания в 2009 году планирует перечислить 69,9 млн. грн. чистой прибыли в виде дивидендов в Государственный бюджет, остальные 601,3 млн. грн. планируется направить на реализацию ряда инфраструктурных проектов.

В частности, на мероприятия, связанные со строительством ЛЭП 750 кВ «Ривненская АЭС – подстанция (ПС) «Киевская», компания планирует направить 100 млн. грн.;

на достройку ПС «Киевская» - 3,9 млн. грн.;

на перевод на 330 кВ ЛЭП 220 кВ «Симферополь-Севатополь» с расширением подстанций «Симферополь» и «Севастополь» - 100,9 млн. грн.;

на строительство заходов ЛЭП 330 кВ Днестровская ГЭС – Ладыжинская ТЭС на Днестровскую ГАЭС – 13,8 млн. грн.;

на реконструкцию ПС 400 кВ «Мукачево» - 7 млн. грн.;

на проектные работы – 73,8 млн. грн.;

на модернизацию и замену силового оборудования подстанций 220 -750 кВ – 119,8 млн. грн.;

на модернизацию и реконструкцию основных средств – 101,2 млн. грн.;

на мероприятия по охране труда – 21,8 млн. грн.

Еще 54,2 млн. грн. компания планирует направить на платежи по кредитным обязательствам.

Кроме этого, "Укрэнерго" планирует в 2009 году осуществить капитальное строительство ЛЭП 330 кВ "Аджалык-Усатово" (Одесская обл.) за счет кредитных средств ЕБРР на сумму 77,2 млн. грн., а также капитальное расширение ПС 750 кВ "Киевская" с мероприятиями ЛЭП 750-330 кВ за счет средств Государственного бюджета в объеме 150 млн. грн.

Сумма обязательных налоговых отчислений «Укрэнерго» в 2009 году утверждена на уровне 475,4 млн. грн., в том числе, налог на прибыль 223,7 млн. грн, дивиденды – 69,9 млн. грн., налог на добавленную стоимость – 174,6 млн. грн. Отчисления в государственные целевые фонды установлены на уровне 210 млн. грн.

Финансовый план «Укрэнерго» разрабатывался с учетом среднегодового тарифа на передачу электроэнергии на 2009 год на уровне 1,911 коп. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НЭК «Укрэнерго» в 2008 году увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 9,5%, или 179,642 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 2,060 млрд. грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.