Минюст образовал орган внутренних расследований в исполнительной службе

Министерство юстиции образовало Службу внутренних расследований в Государственной исполнительной службе.

Соответствующий приказ подписал министр юстиции Николай ОНИЩУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Подразделение создается с целью снижения уровня коррупции и обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства Украины сотрудниками Государственной исполнительной службы Минюста, на которую возположены полномочия принудительного исполнения судебных решений в государстве.

По словам министра, создание Службы внутренних расследований при Государственной исполнительной службе является составляющей антикоррупционных мер, которые сегодня реализуются в Минюсте. В частности, в апреле текущего года в центральном аппарате Министерства юстиции был начат пилотный проект по созданию Службы внутреннего контроля. Для реализации проектов Минюстом был использован лучший опыт западных демократических стран.

На Службу внутренних расследований, созданную при Государственной исполнительной службе, предусматривается возложить задание по предотвращению совершения коррупционных правонарушений сотрудниками ДИС; изучение и анализ коррупциогенных рисков; подготовка предложений по их устранению; осуществление контроля за их исполнением; а также - принятие мер по предотвращению нарушений, проинформировали в пресс-службе министерства.