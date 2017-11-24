Львовский военкомат грозится снова опубликовать скандальный список уклонистов от призыва

Львовский военкомат опубликовал списки юношей, избегающих призыва. Фамилии, имена и даты рождения 15 тысяч ребят разместили на Facebook-странице комиссариата. Правозащитники называют это грубым нарушением и призывают подавать в суд за разглашение персональных данных, говорится в сюжете ТСН.

Списки уклонистов появились накануне в обед. Но уже ближе к полуночи списки исчезли. В военном комиссариате говорят, это техническая ошибка, мол, кто-то пожаловался на страницу. И обещают все восстановить. Уверены, что закона не нарушали, мол, о злостных уклонистах должны все узнать. Хотя не скрывают, часть фамилий в список попала по ошибке.

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«Мы разве что-то неправильно сделали? Мы же не указали домашние адреса, имя, фамилию и все. Откуда мы знаем, кто где служил, кто где призвався, кто женился, кто развелся, кто имеет право на отсрочку? Придите для уточнения своих данных», - говорит львовский областной военный комиссар Александр Тищенко.

Правозащитники такие действия военкомата называют чуть ли не диверсией. Говорят, обнародование персональных данных нарушает права человека. Поэтому каждый, кто есть в списке, может подать в суд и выиграть его.

Как сообщал УНИАН, во Львове в ночь на 4 ноября возле ночного клуба "Парадокс" устроили облаву с участием военных и полиции. Около 20 военных и несколько полицейских заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений, и начали проверку документов, в частности студентов и спрашивали, учатся ли они на дневной форме. После предъявления студенческого их отпускали.