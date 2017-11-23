В Житомире проходит семинар "Дети с аутизмом в инклюзивном пространстве"

Сегодня в Житомире открылся семинар «Дети с аутизмом в инклюзивном пространстве».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в семинаре принимают участие около 200 ассистентов учителей, воспитателей и учителей инклюзивных классов и групп дошкольных учебных заведений. Обучение проводят специалисты киевского Фонда помощи детям с синдромом аутизма «Ребенок с будущим». Участники семинара обсуждают, как правильно воспитывать детей с аутизмом и их сенсорные проблемы, методики обучения в инклюзивном пространстве, и тому подобное.

Приветствуя участников семинара, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин подчеркнул, что власти города вкладывают значительные средства в ремонты школ, утепление детских садов, создание компьютерных классов, и тому подобное.

“Но прежде всего мы должны вкладывать средства непосредственно в самих детей – их силу и энергию, потому что самае главнае наше задача – это раскрыть потенциал каждого ребенка. Инклюзия – это вопрос очень сложный во всех аспектах. О проблемах детей с особыми потребностями долгое время не принято было говорить. Но это же - наши дети! Сегодня ситуация и в государстве, и в городе меняется», - сказал он.

Также Сухомлин сообщил, что одним из стратегических направлений интегрированного развития Житомира по проекту GIZ является именно «Инклюзивный город», который предусматривает равные условия всех детей в доступе к социальным благам и ответственное правление.

«Сегодняшний семинар является одним из важных шагов для того, чтобы в нашем родном городе обеспечивались равные возможности для всех детей: от комфортного доступа к объектам инфраструктуры к гармонизации отношений в коллективах, где учатся, отдыхают и развиваются наши дети», - подчеркнул городской голова.

"В 2017-2018 н. г. количество заведений города, в которых работают классы инклюзивного обучения и специальные классы, возросло до 25, расширилась по городу «география» учреждений, в которых функционируют инклюзивные классы. Обучается в инклюзивных классах состоянию на 20.11.2017 года 122 ученика в 104 классах. Привлечено к работе с этой категорией учащихся 92 ассистенты учителя, 40 практических психологов, 25 учителей-логопедов", - сказано в сообщении пресс-службы горсовета.

Также сообщается, что в тех заведениях, где работают инклюзивные группы, созданы кабинеты психологической коррекции и логопедические кабинеты, уголки сенсорики для действий с предметами и прочее.

Напомним, обычно к инклюзивным группам относят детей, имеющих нарушения психологического развития, с недоразвитием речи со спектром аутизма.

Также речь идет о детках с нарушением опорно-двигательного аппарата, больных детским церебральным параличем, а также с нарушениями коммуникативных функций и социального взаимодействия.