На Женском конгрессе обсуждают влияние расширения прав женщин на экономику Украины (видео)

Второй день Первого Украинского Женского Конгресса открыла дискуссия "Расширение экономических возможностей и прав женщин".

Модератор: Алексей Мушак, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений

Спикеры первой части дискуссионной панели:

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины

Оксана Маркарова, Первый заместитель Министра финансов Украины

Андрей Пышный, Председатель Правления «Ощадбанк»

Тамара Соляник, руководитель Программы «Лидерство в экономическом управлении» USAID

Специальное слово: Наталья Микольская, заместитель Министра экономического развития и торговли Украины

Спикеры второй части дискуссионной панели:

Елена Кошарная, основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital

Надежда Гладкевич, директор группы компаний «Реноме»

Бет Воронюк, канадская эксперт по гендерным вопросам

Микаэла Демария, директор по коммерческим операциям в Восточной Европе и Центральной Азии, Турции и Кавказе в Procter & GambleCompany

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Киеве при участии первых лиц государства открылся 1-й Украинский Женский Конгресс, который собрал триста самых активных и успешных женщин и мужчин из политики, бизнеса, неправительственных организаций и медиа.

Конгресс организован по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде «Равные возможности». Цель этого мероприятия - объединить успешных женщин и мужчин вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства

Конгресс продлится два дня – 22 и 23 ноября, в его рамках состоится 7 дискуссионных панелей по вопросам усиления политического и общественного участия женщин на различных уровнях, привлечение женщин к процессу миротворчества и сектора безопасности, борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также преодоление гендерных стереотипов и усиление гендерного образования и просвещения.