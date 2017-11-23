На Женском конгрессе обсуждают влияние расширения прав женщин на экономику Украины (видео)
Спикеры обсуждают вопросы гендерного равенства как фактора конкурентоспособности государства.
Второй день Первого Украинского Женского Конгресса открыла дискуссия "Расширение экономических возможностей и прав женщин".
Модератор: Алексей Мушак, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений
Спикеры первой части дискуссионной панели:
Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины
Оксана Маркарова, Первый заместитель Министра финансов Украины
Андрей Пышный, Председатель Правления «Ощадбанк»
Тамара Соляник, руководитель Программы «Лидерство в экономическом управлении» USAID
Специальное слово: Наталья Микольская, заместитель Министра экономического развития и торговли Украины
Спикеры второй части дискуссионной панели:
Елена Кошарная, основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital
Надежда Гладкевич, директор группы компаний «Реноме»
Бет Воронюк, канадская эксперт по гендерным вопросам
Микаэла Демария, директор по коммерческим операциям в Восточной Европе и Центральной Азии, Турции и Кавказе в Procter & GambleCompany
Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Киеве при участии первых лиц государства открылся 1-й Украинский Женский Конгресс, который собрал триста самых активных и успешных женщин и мужчин из политики, бизнеса, неправительственных организаций и медиа.
Конгресс организован по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде «Равные возможности». Цель этого мероприятия - объединить успешных женщин и мужчин вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства
Конгресс продлится два дня – 22 и 23 ноября, в его рамках состоится 7 дискуссионных панелей по вопросам усиления политического и общественного участия женщин на различных уровнях, привлечение женщин к процессу миротворчества и сектора безопасности, борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также преодоление гендерных стереотипов и усиление гендерного образования и просвещения.