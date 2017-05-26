Группа Hurts возвращается в Украину: британцы анонсировали два концерта осенью

Популярный британский синти-поп-дуэт Hurts приедет в Украину с рядом признанных хитов и новым альбомом Desire, релиз которого намечен на сентябрь 2017 года.

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Романтики Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон дадут концерты в двух городах: 22 ноября на львовском велотреке СКА и 23 ноября в киевском клубе Stereo Plaza. Продажи билетов стартуют 2 июня.

В конце апреля Hurts выпустили клип на песню Beautiful Ones, которая станет частью предстоящей пластинки. Съемки видео прошли в Киеве.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица Ариана Гранде отменила свой тур по Европе из-за теракта на концерте в Манчестере.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствуют сцены насилия