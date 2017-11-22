Большинство украинцев поддерживают дипломатический путь решения конфликта на Донбассе - опрос

Почти 60% украинцев считают, что конфликт на Донбассе надо решать политико-дипломатическим путем, 12% выступают за возвращение территорий силой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник аналитического отдела Центра «Социс» Александр Чашковский, представляя на пресс-конференции в Киеве результаты общенационального социологического исследования четырех компаний: Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Киевского международного института социологии, социологической группы «Рейтинг», украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова.

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По его словам, 59,2% процента опрошенных считают, что решить проблему конфликта на востоке необходимо путем возврата временно оккупированных территорий политико-дипломатическим путем.

«То есть не воевать, не принимать каких-то кардинальных решений», - заявил Чашковский.

«Конечно, есть часть людей, которая считает, что нужно осуществлять военное выступление и возвращать эти территории в состав Украины силой, то есть воевать. Таких людей 12,1%. 10% считают, что нужно изолировать эти территории и около 9% считают, что нужно вообще оставить какие-либо попытки что-то делать с оккупированным Донбассом, так как считают, что Украине будет лучше без этих территорий и около 8% колебались с ответом на этот вопрос и не смогли дать ответ», - отметил он.

*** Общенациональное социологическое исследование было проведено с 28 октября по 14 ноября 2017 совместными усилиями четырех социологических компаний: Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Киевского международного института социологии, социологической группы «Рейтинг», Украинского центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова при поддержке всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины».

Исследование было проведено методом формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Выборка составила 20 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 0,7% при показателях близких к 50% и не более 0,4% при показателях близких к 10%.