Большинство украинцев не хотят нового Майдана, но считают ситуацию в стране напряженной - опрос

68,2% украинцев считают ситуацию в стране напряженной, 59,9% не поддерживают организацию нового Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют озвученные сегодня на пресс-конференции в Киеве результаты общенационального социологического исследования четырех компаний: Центр социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», Киевский международный институт социологии, социологическая группа «Рейтинг», Центр Разумкова.

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«Подавляющее большинство украинский (68,2%) считают, что нынешняя ситуация в стране напряженная. Достаточно значительный процент (21,9%) назвали ее взрывоопасной и только 6,2% опрошенных отмечают, что ситуация в стране стабильная», - говорится в результатах.

Авторы исследования подчеркнули, что в Украине прослеживается тренд к выбору населением в основном мирных и не очень радикальных форм протеста. Так, большинство респондентов готовы прибегать к таким формам протестной активности, как участие в выборах (58,9%) и подписание петиций и обращений (26,7%).

«Большинство опрошенных - 59,9% на данный момент не поддержали бы организацию нового Майдана. Только 9,2% тех, кто готов лично принять участие в новом Майдане. Взять в руки оружие готовы только 2,9% опрошенных», - отмечается в материалах.

Справка. Общенациональное социологическое исследование было проведено с 28 октября по 14 ноября 2017 года совместными усилиями четырех социологических компаний: Центр социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», Киевский международный институт социологии, социологическая группа «Рейтинг», Центр Разумкова при поддержке всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины».

Исследование было проведено методом формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Выборка: 20 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания.

Статистическая погрешность выборки: не более 0,7% при показателях, близких к 50%, и не более 0,4% при показателях, близких к 10%.