На поле Полтавской битвы планируют создать Центр туризма

Власти Полтавы договорились с членами российской делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ о создании до 2020 года Центра туризма на поле Полтавской битвы.

Об этом журналистам сказал мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.

«Результат встречи - мы договорились, что 27 июня 2009 года наша совместная работа и сотрудничество не заканчивается, мы воплощаем целую Концепцию подготовки поля как центра туризма для людей разных стран. Будем поэтапно реставрировать все редуты и другие памятники», - сказал мэр.

По его словам, в течение последующих 10 лет, российская и украинская стороны будут проводить поэтапную реставрацию редутов, других памятников и полную рекультивацию поля Полтавской битвы для создания целостного комплекса с историческими экспозициями.

«К 300-летию Полтавской битвы, которое отмечается 27 июня, властям удалось только сделать программу - минимум работ по реставрации памятников, построенных в честь Полтавской битвы», - заявил мэр.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 мая, посещая Полтаву, посол В.ЧЕРНОМЫРДИН побывал на могиле русских воинов, возле музея Ивана Павловского, осмотрел арку примирения, где завершаются строительные работы и осмотрел восстановленный Редут.

27 июня 2009 года в Полтаве будет отмечаться 300-летие Полтавской битвы.