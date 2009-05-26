За кражу 72 м трамвайного кабеля задержан семиклассник
23:20, 26 мая 2009Общество
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Орудие преступления – ножовка
Сотрудники сектора криминальной милиции по делам детей Заводского райотдела милиции Днепродзержинска задержали 13-летнего семиклассника одного из детских домов, который похитил 72 м силового кабеля марки «МФ-100» из контактных трамвайных воздушных релеев в центре города. Об этом УНИАН сообщили в центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.
Подросток совершил кражу силового кабеля ночью, когда воздушная контактная трамвайная линия была обесточена.
Орудие преступления – ножовка - и похищенное изъяты. По факту кражи следственным отделом Заводского райотдела милиции Днепродзержинска возбуждено уголовное дело.
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