За кражу 72 м трамвайного кабеля задержан семиклассник

Сотрудники сектора криминальной милиции по делам детей Заводского райотдела милиции Днепродзержинска задержали 13-летнего семиклассника одного из детских домов, который похитил 72 м силового кабеля марки «МФ-100» из контактных трамвайных воздушных релеев в центре города. Об этом УНИАН сообщили в центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

Подросток совершил кражу силового кабеля ночью, когда воздушная контактная трамвайная линия была обесточена.

Орудие преступления – ножовка - и похищенное изъяты. По факту кражи следственным отделом Заводского райотдела милиции Днепродзержинска возбуждено уголовное дело.