Около двухсот человек собрались на Майдане на митинг: что происходит в центре Киева прямо сейчас (фоторепортаж)

Возле Стеллы Независимости в центре Киева проходит митинг. На него пришли около 200 человек, сообщает корреспондент УНИАН.

"Возле Стеллы продолжается митинг. На него пришли около двух сотен человек. Они устанавливают на площади лампадки в форме огромного герба Украины. Присутствуют также правоохранители. Митингующие призывают полицейских не мешать им отмечать годовщину Революции достоинства. На данный момент все спокойно", - сообщил корреспондент.

Как сообщал УНИАН, представители общественной организации "Коалиция участников Оранжевой революции" (КУОР) установили 2 палатки на Майдане Независимости в Киеве.