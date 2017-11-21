Около двухсот человек собрались на Майдане на митинг: что происходит в центре Киева прямо сейчас (фоторепортаж)
18:50, 21 ноября 2017Общество
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Митингующие призывают полицейских не мешать им отмечать годовщину Революции достоинства.
На Майдане также присутствуют полицейские / УНИАН
Возле Стеллы Независимости в центре Киева проходит митинг. На него пришли около 200 человек, сообщает корреспондент УНИАН.
"Возле Стеллы продолжается митинг. На него пришли около двух сотен человек. Они устанавливают на площади лампадки в форме огромного герба Украины. Присутствуют также правоохранители. Митингующие призывают полицейских не мешать им отмечать годовщину Революции достоинства. На данный момент все спокойно", - сообщил корреспондент.
Как сообщал УНИАН, представители общественной организации "Коалиция участников Оранжевой революции" (КУОР) установили 2 палатки на Майдане Независимости в Киеве.
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