В Киеве - пожар на фабрике ”Троянда”

В Киеве сегодня утром вспыхнул пожар в здании фабрики «Троянда» по улице Гонгадзе, 50 в Соломенском районе.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МинЧС Украины в городе Киеве, установлено, что часть помещений бывшей обувной фабрики сдавали в аренду. Возгорание возникло в одном из помещений на третьем этаже, где размещался склад мягких игрушек одного из арендаторов.

В 10.47 пожар был локализован, а в 11.13 полностью ликвидирован. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации принимали участие около 50 пожарных на 8 единицах основной и 5 - специальной пожарной техники.

В результате пожара почти полностью сгорел склад игрушек (около 800 кв. м). Часть помещений на четвертом этаже покрылась копотью.

Было не допущено обрушение перекрытия между третьим и четвертым этажами и спасены производственные станки и офисные помещения на четвертом этаже. Ориентировочная сумма спасенного имущества – более миллиона гривень.

Причину пожара устанавливают специалисты Главного управления МинЧС Украины в г. Киеве и пожарной лаборатории.