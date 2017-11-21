Во Львове открыли сервисный центр по выдаче загранпаспортов (видео)

12:51, 21 ноября 2017
Общество
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Центр будет принимать днем до полутысячи человек. 

Во Львове открыли сервисный центр по выдаче загранпаспортов. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Центр будет принимать днем до полутысячи человек. Это втрое больше, чем в предыдущем центре. Теперь его оставили только для выдачи документов.

А в новом паспортном сервисе все восемнадцать окошек будут работать на прием документов. Также внутри центра обустроили детскую зону.

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Теги: #паспорта Львов#центр выдачи паспортов