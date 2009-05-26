Стоимость аренды квартир в Киеве (по районам)

С 18 по 24 мая т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 0,14% или 4 долл. – до 432 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 1 долл. – до 407 долл., 2-комнатных снизилась на 3 долл. – до 598 долл., 3-комнатных снизилась на 7 долл. – до 739 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 329 долл., 2-комнатных – выросла на 2 долл. – до 610 долл., 3-комнатных – снизилась на 4 долл. – до 717 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 267 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл. – до 343 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл. – до 524 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 284 долл., 2-комнатных – возросла на 2 долл. – до 380 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 519 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 250 долл., 2-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 348 долл., 3-комнатных – возросла на 2 долл. – до 447 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 267 долл., 2-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 396 долл., 3-комнатных – возросла на 2 долл. – до 463 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир возросла на 1 долл. – до 292 долл., 2-комнатных – возросла на 5 долл. – до 386 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 459 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 275 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл. – до 376 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл. – до 466 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир возросла на 2 долл. – до 259 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл. – до 362 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 453 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир возросла на 2 долл. – до 267 долл., 2-комнатных – возросла на 1 - до 360 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 470 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в 10 районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, Печерском – 13%, Дарницком – 12%, Оболонском – 9%, Днепровском – 9%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 8%, Святошинском – 8%, Деснянском – 7%, Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 6,38% или 30 долл. – до 438 долл. за квартиру в месяц; за первый квартал т.г. – снизилась на 22,9% или 139 долл. – до 468 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79% или 368 долл. – до 607 долл. за квартиру в месяц.