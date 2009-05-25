Инфляция за год составит 16-17%

Инвестиционная компания "Тройка Диалог Украина" подтвердила свой прогноз по инфляции в Украине на 2009 год на уровне 16-17%. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиками компании.

Как отмечается в отчете, в апреле т.г. инфляция заметно замедлилась на фоне сокращения потребительского спроса и стабилизации валютного курса. Индекс потребительских цен вырос к уровню марта на 0,9% – впервые с августа 2008 года помесячный прирост не превысил 1%. В годовом выражении инфляция снизилась с 18,1% в марте до 15,6% в апреле.

"Мы считаем, что в мае-июне она (инфляция - УНИАН) продолжит замедляться", - отметили аналитики "Тройка Диалог Украина". По их словам, несмотря на то, что повышение тарифов на коммунальные услуги, которое отразило бы новый уровень цен на импортируемый газ, а также повышение других тарифов, на данном этапе откладывается, однако во втором полугодии оно возможно, причем параллельно может снизиться курс гривни, и это вызовет повышение цен. "Учитывая эти факторы, мы подтверждаем наш прогноз инфляции на 2009 год – 16–17%", - отмечается в отчете.