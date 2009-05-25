Игорь Пукшин отказался работать с Ульянченко
20:08, 25 мая 2009Общество
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Заместитель написал заявление
Игорь ПУКШИН написал заявление об увольнении с должности заместителя главы Секретариата Президента и ожидает соответствующего указа главы государства.
Об этом он сообщил УНИАН сегодня.
“Я не считаю возможным работать в команде нового главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО”, - объяснил свою позицию И.ПУКШИН, добавив, что сейчас ожидает положительного решения главы государства относительно своего увольнения.
Кроме того, по информации источника в Секретариате Президента, заявления об увольнении также написали все остальные заместители главы СП, за исключением Андрея ГОНЧАРУКА, который находится в отпуске.
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