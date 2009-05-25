Игорь Пукшин отказался работать с Ульянченко

Игорь ПУКШИН написал заявление об увольнении с должности заместителя главы Секретариата Президента и ожидает соответствующего указа главы государства.

Об этом он сообщил УНИАН сегодня.

“Я не считаю возможным работать в команде нового главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО”, - объяснил свою позицию И.ПУКШИН, добавив, что сейчас ожидает положительного решения главы государства относительно своего увольнения.

Кроме того, по информации источника в Секретариате Президента, заявления об увольнении также написали все остальные заместители главы СП, за исключением Андрея ГОНЧАРУКА, который находится в отпуске.